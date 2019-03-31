РИАМО - 31 мар. На Киевском шоссе в новой Москве столкнулись фура, автобус и легковушка, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного ГИБДД.

«На пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова столкнулись Volvo, фура и автобус, информация о пострадавших уточняется», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», из-за ДТП движение в сторону центра затруднено.