РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Спортсменка из подмосковного Подольска стала призером первенства и чемпионата России по карате-кекусинкай в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В Нижнем Новгороде 30 марта во дворце спорта «Северная звезда» прошел первый день открытого первенства и чемпионата России по карате-кекусинкай – KWF. В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов со всей России от Калининградской области и Крыма до Новосибирска и Красноярска.

«Воспитанница секции карате-кекусинкай физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в микрорайоне Климовск Дарья Дубовая приняла участие в соревновании и в упорных боях сумела занять 3-е место в категории: девушки 14–15 лет, до 55 килограммов. Молодец! Поздравляем и желаем дальнейших побед на татами», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на соревнованиях присутствовали основатель KWF и главный судья соревнований – сихан (почетный титул мастера японских боевых искусств – ред.), обладатель 9-го дана Антонио Пинейро и генеральный секретарь KWF, также обладатель 9-го дана сихан Анджей Древняк.