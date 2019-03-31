РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жители Подольска 1 апреля смогут задать вопросы начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД городского округа Павлу Кузнецову на приеме граждан, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

«По данным графика приема граждан руководящим составом УМВД России по городскому округу Подольск, опубликованного на сайте, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Подольск Павел Кузнецов проведет прием граждан 1 апреля. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: улица Революционный проспект, дом 84», – говорится в сообщении.

Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.