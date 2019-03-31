РИАМО - 31 мар. В Москве и Подмосковье на воскресенье и понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за сильного ветра его объявили на 21 час с 09:00 воскресенья.

Такой же уровень опасности объявили на территории Рязанской и Ярославской областей.

В Московском регионе в воскресенье солнечная погода, температура – до плюс 12 градусов, порывы ветра – местами до 15 метров в секунду. Этот день, по сведениям синоптикам, стал самым теплым с начала года.