РИАМО - 31 мар. Столичные следователи расследуют уголовное дело, возбужденное после ДТП на Третьем транспортном кольце, где водитель такси сбил инспектора ДПС, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в воскресенье на внешней стороне Третьего транспортного кольца вблизи Тестовской улицы в Москве произошел наезд автомобиля такси Skoda Rapid на инспектора ДПС, в результате чего последний получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован.

«В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Водитель автомобиля доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступили к его допросу и проведению комплекса следственных действий. Расследование продолжается», – отметила Иванова.