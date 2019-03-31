РИАМО - 31 мар. На Третьем транспортном кольце Москвы водитель автомобиля Skoda Rapid сбил сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В воскресенье около 03:00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия», – отмечается в материале.

Пострадавший в результате наезда полицейский с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Полицейские задержали 25-летнего мужчину, материалы проверки по факту произошедшего направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Согласно данным пресс-службы ГСУ СК РФ по столице, наезд совершил водитель такси.