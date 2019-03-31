РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась на нарушение техники безопасности в ФОКе с бассейном в округе, она отметила, что разделители полос в бассейне травмируют людей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на нарушение техники безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном на улице Орджоникидзе. Она отметила, что в бассейне трос, который разделяет дорожки, не изолирован и острые концы торчат прямо под водой. И добавила, что посетители уже получали из-за этого травмы.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта спортивного оборудования в физкультурно-оздоровительным комплексе по адресу: улица Орджоникидзе, дом 7Б, и сообщает следующее: ремонт спортивного оборудования в ФОКе выполнен», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.