РИАМО в Люберцах - 31 мар. Во дворце культуры «Энергетик» дети прошли игровой квест и получили за это призы, говорится в сообщении администрации горокруга Дзержинский.

«В ДК прошла игровая программа «Мульти-Пульти». Ребята совместно с АРТ-волонтерами отправились в путешествие , где их ожидала квест-игра и настоящие испытания. Все детки отлично справились с заданиями и получили заслуженные призы», – говорится в сообщении.

После квеста в зрительном зале состоялся просмотр мультипликационного фильма «Монстры на каникулах-3».