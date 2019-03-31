РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В микрорайоне Дубровицы Подольска на автодороге Дубровицы-Подольск уберут около 10 кубометров строительного мусора ко 2 апрелю, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

Ранее председатель Совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак сообщал, что 30 марта в рамках экологического патрулирования активистами была выявлена незаконная свалка строительного мусора, сброшенного неизвестными на обочине автодороги Дубровицы-Подольск возле участка, принадлежащего ОАО «Щапово-Агротехно» - около 10 кубометров. Информация о свалке с указанием координат была передана в территориальный отдел «Дубровицкий» администрации округа, в Госадмтехнадзор и региональному оператору ООО «МСК-НТ».

«По заявлению ГБУ «Мосавтодор» свалка на обочине автодороги Дубровицы-Подольск будет ликвидирована 1-2 апреля 2019 года», - сказал Боярко.

Инициативные жители территории ТОС «Дубровицы» проводят экологическое патрулирование территории, в том числе с помощью квадрокоптера, в связи с участившимися случаями нарушения экологического законодательства с 2017 года.