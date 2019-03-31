РИАМО - 31 мар. На ежегодной промышленной ярмарке Hannover Messe – 2019 в рамках стенда правительства Москвы будет организована «Московская кухня», посетители смогут попробовать продукцию столичного пищепрома, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Москва сегодня является не только центром высоких технологий и выгодных инвестиций, но и гастрономической столицей. Многие столичные продукты известны по всему миру. На нашем стенде мы представим продукцию столичных производителей – кондитерские изделия, торты, квас, сыры, рыбные деликатесы и многое другое, а также презентуем предприятия, которые производят эти продукты», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На площадке столичного стенда шеф-повара приготовят для гостей традиционные русские угощения с использованием продукции московских компаний. Так, например, гости смогут продегустировать канапе на бородинском хлебе «Хлебозавода №28» с муссом из печени трески торговой марки «Меридиан» или чипсы из салями «Дымов» с кремом из плавленых сырков «Карат».

Московская кухня на стенде столичного правительства будет работать с 1 по 3 апреля с 10:00 по 18:00. Пробовать блюда можно будет каждый час.

Hannover Messe – крупнейшая в мире промышленная выставка, традиционное место встреч производителей и покупателей промышленной продукции. Мероприятие пройдет в Ганновере (Германия) с 1 по 5 апреля. Ожидается, что выставку посетит более 220 тысяч человек из 98 стран мира. Деловая программа состоит более чем из 1 тысячи форумов, презентаций, конференций и специальных мероприятий.