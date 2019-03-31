РИАМО – 31 мар. Лайнер Airbus российской авиакомпании при посадке в Будапеште вечером 30 марта дважды не смог выпустить шасси, сообщает «Интерфакс».

«Экипаж лайнера Москва – Будапешт во время захода на посадку дважды пытался выпустить шасси. Оба раза оказались безуспешными. Лишь после того, как командир активировал аварийные системы, шасси у самолета вышли, и ему удалось приземлиться в Будапеште», – говорится в сообщении.

Самолет было решено отстранить от дальнейших полетов для установления причин произошедшего. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.