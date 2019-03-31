РИАМО в Люберцах - 31 мар. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в городе Лобня воспитанник Дзержинской школы на турнире «Дружба» завоевал бронзу, говорится в сообщении администрации горокруга Дзержинский.

Турнир прошел 30 марта.

«В ФОК «Юность» состоялся традиционный турнир «Дружба» по дзюдо среди спортсменов 2002–2004, 2007–2008 годов рождения. Воспитанник СШОР «Союз» Сергей Аветисов взял бронзу», – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие 96 спортсменов (20 команд).