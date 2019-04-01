РИАМО – 1 апр. Весенний призыв на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался с понедельника, в этом году призовут служить 135 тысяч россиян, сообщается на сайте Кремля.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 год призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», – отмечается в документе.

На сайте Минобороны РФ добавляется, что призыв будет проводиться в 83 субъектах Российской Федерации, в соответствии с законодательством призыв не будет проводиться в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов: Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа граждане призываются на военную службу только один раз в год с 1 мая по 15 июля, при этом осенью там призыв не проводится.

В эти же сроки призываются на военную службу и граждане, являющиеся педагогическими работниками.

Также есть особенности призыва, которые заинтересуют многих призывников и их родителей.

Президентом Российской Федерации в этом году подписано два федеральных закона, в соответствии с которыми призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры.

Граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва.