РИАМО – 1 апр. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с понедельника индексируются на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, повышение затрагивает почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других», – отмечается в материале.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9266 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13674 рубля и 13812 рублей соответственно. Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тысячи рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тысячи рублей.

Ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05%, что выше показателя инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля. В результате индексации страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составил 15,4 тысячи рублей.

С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до 1 121,42 рубля в месяц.