РИАМО - 31 мар. Порядка 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогают с выбором наиболее удобных маршрутов во время закрытия пяти станций Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыты для пассажиров с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

«Ежедневно для помощи пассажирам инспекторы Центра будут работать около всех закрытых станций, а также на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линии. Кроме того, сотрудники ЦОМП будут дежурить на станциях «Бульвар Рокоссовского» и «Локомотив» Московского центрального кольца (МЦК). Для проезда пассажиров на период закрытия участка организован бесплатный компенсационный маршрут «КМ», – говорится в сообщении.

Работники Центра помогают построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъясняют порядок работы общественного транспорта во время закрытия участка от «Комсомольской» до «Бульвара Рокоссовского». Также они раздают листовки с информацией о закрытии и маршрутами компенсационных автобусов.

Кроме этого, на станциях метро и МЦК размещены плакаты с информацией о временном закрытии участков линий, а на эскалаторах и в поездах на Сокольнической линии звучат аудиообъявления.

Ограничения на Сокольнической линии необходимы для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Строители проложат здесь второй перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.