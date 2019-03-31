РИАМО - 31 мар. Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер с картиной «Лето», награду он получить лично не смог из-за домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов прошла в московском театре «Русская песня». Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» получил гран-при премии, награда за лучшую женскую роль досталась исполнительнице главной роли картины – девятилетней Марте Козловой.

«Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников, который не смог лично получить награду за картину «Лето» из-за домашнего ареста. Церемонию награждения открыл специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина», – говорится в сообщении.

В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» рассказывается о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Роман Билык (лидер группы «Звери»), исполнивший роль советского рокера Майка Науменко, получил «Нику» в номинации «Открытие года».



Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения в области кинематографии, а также за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.