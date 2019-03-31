РИАМО - 31 мар. Впервые с начала года в Москве приступили к промывке дорожного покрытия и остановок с шампунем, сообщил журналистам в воскресенье начальник дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Мальков.



«Сегодня мы проводим первую весеннюю мойку специальным моющим средством для того, чтобы смыть с проезжей части, с тротуаров остатки образовавшейся за зиму пленки от масляных пятен, резины, противогололедного материала», - сказал Мальков.



По его словам, моющее средство наиболее эффективно борется с налетом, склеившимся после зимы.



«Простой водой это сделать невозможно. В рамках месячника планируется провести четыре промывки», - сказал Мальков.