РИАМО - 31 мар. Российский хоккеист Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге с показателем в 50 заброшенных шайб, которого он достигает уже восьмой сезон в карьере, сообщает ТАСС.

«Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). <…> «Вашингтон» обыграл «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 6:3. На счету Овечкина две шайбы, всего 33-летний россиянин набрал 88 очков в сезоне (51 гол + 37 результативных передач)», – говорится в сообщении.

Таким образом Овечкин восьмой сезон в карьере достиг показателя в 50 шайб. В истории НХЛ он уступает только канадцам Уэйну Гретцки и Майку Босси, на их счету по девять таких сезонов.