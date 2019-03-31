РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Двое подольских спортсменов стали победителями фестиваля экстремального искусства в Туле по воркауту, сообщил руководитель команды Podolsk Workout Павел Павлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный фестиваль экстремального искусства Express Battle проходил 30 марта в Туле. Уже не первый год участник подольской команды Podolsk Workout становится победителем фестиваля. Теперь мы взяли и паркур. Сильнейшие атлеты нашего округа – Ахрор Чирмашов и Анатолий Гришин – показали высоченный уровень мастерства (и стали победителями – ред.). Горжусь нашими ребятами», – сказал Павлов.

Он отметил, что за поддержку благодарит совет депутатов горокруга, администрацию округа, молодежный парламент Подольска и многих других.