РИАМО - 31 мар. В прошлом году в столице паллиативную помощь получили почти 35 тысяч человек, ее оказывают пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, это помогает больным прожить последние дни без боли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал министр столичного правительства, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, всего паллиативную помощь в Москве получили 34 662 пациента в прошлом году, из них 14 358 – в стационарных условиях.

«Москвичи могут получить паллиативную помощь на дому благодаря работе выездных служб и в стационарах Центра паллиативной помощи, хосписах и паллиативных отделениях городских клинических больниц. По разным оценкам, ежегодно в столице от 56 тысяч до 92 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи. Ее оказывают пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Тяжелобольной человек имеет право провести последние дни жизни без боли и страха», – говорится в сообщении.

Так, в прошлом году взрослые пациенты могли обратиться в 66 кабинетов паллиативной помощи. Они работают в 47 медицинских организациях. Кроме того, в городе есть десять выездных служб паллиативной помощи для взрослых и три выездные службы для детей, включая некоммерческую службу детского хосписа «Дом с маяком». В стационарных условиях паллиативную помощь взрослым оказывают в 11 учреждениях.

Кроме того, в феврале 2018 года открылось отделение респираторной поддержки на 15 коек на базе Центра паллиативной помощи. По состоянию на конец прошлого года медицинскую помощь уже получили 315 человек, из них 244 – на дому, после того, как их близкие прошли обучение в центре. Также в январе прошлого года была сформирована выездная служба центра, которая работает семь дней в неделю, а в сентябре создана дежурная бригада, которая отправляется на вызовы круглосуточно.

Нуждающиеся в паллиативной помощи пациенты могут рассчитывать и на бесплатную транспортировку от и до места получения медицинской помощи. За 2018 год было сделано 6143 выезда.

Помимо этого, в поддержке неизлечимо больных активно задействованы и волонтеры: в прошлом году в работе Центра паллиативной помощи приняли участие более 2,5 тысяч волонтеров. Также в Центре создан отдел обучения и развития персонала. Здесь проводятся тренинги, мастер-классы ведущих экспертов, стажировки.