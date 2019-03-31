РИАМО - 31 мар. Московские школьники 9–11-х классов стали победителями Всероссийской олимпиады по экономике, они завоевали 60 дипломов победителей и призеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Семнадцать московских школьников из 9–11-х классов стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Еще 43 представителя столичной команды получили дипломы призеров. Звания абсолютных победителей во всех возрастных категориях также достались москвичам», – говорится в сообщении.

Финал соревнований проходил с 23 по 28 марта в Москве, всего в нем приняли участие 283 школьника из 61 региона.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам ежегодно. Состязания проходят в четыре этапа. В школьном этапе участвуют ученики 4–11-х классов, муниципальном – 7–11-х, региональном и заключительном – 9–11-х. Поле четырех олимпиад – по химии, астрономии, французскому языку и экономике – в копилке московских школьников оказалось 165 дипломов.

В 2018 году школьники Москвы завоевали больше половины дипломов Всероссийской олимпиады школьников.

Победители и призеры заключительного этапа могут поступить в вузы России без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.