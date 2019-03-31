РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В поселке Леспроект Подольска планируют отремонтировать детскую площадку по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской и спортивной площадке в поселке Леспроект. Она отметила, что у дома №13 на единственной детской площадке детям находиться опасно, так как все игровые элементы нуждаются в ремонте.

«Для выполнения работ по ремонту детской игровой площадки по вышеуказанному адресу УК «Лаговское» были организованы конкурентные процедуры (торги) на приобретение необходимых расходных материалов. Однако на участие в торгах не подала заявку ни одна организация, в результате чего они были признаны несостоявшимися. В настоящее время повторно сформирована документация для проведения конкурентно-закупочных процедур. Ориентировочный срок завершения работ – 5 апреля 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.