РИАМО - 31 мар. В столичных новостройках резко выросла доля неликвидных квартир – с 8 до 20% за последние года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Специалисты (аналитики агентства «Инком-Недвижимость» – ред.) отмечают, что более половины таких квартир находятся в границах старой Москвы. По 25% неликвидных лотов приходится на ТиНАО и Подмосковье. Больше всего плохо продающихся квартир зафиксировано в объектах бизнес-класса. Иногда подобное жилье может искать покупателя от 5 до 7 лет. При этом в домах класса масс-маркет количество неликвидных лотов составляет порядка 10%», – говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, причины такого роста неликвида – неудачное расположение новостроек, плохая квартирография. Также не в почете у покупателей нижние этажи.

«Надо понимать, что 10–15% нераспроданных лотов остаются почти в каждом жилом комплексе, это стандартная практика», – рассказал руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

По словам специалиста, большое количество неликвидных объектов в старой Москве связано с концентрацией элитного жилья в черте города.

В новостройках эконом-класса покупателей можно привлечь дополнительной скидкой. Для покупателей квартир бизнес-класса зачастую цена не является определяющим фактором. Доля плохо продающихся квартир в элитных объектах в среднем составляет 40%. До трех лет в среднем жилье не может найти своего покупателя.