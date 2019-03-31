РИАМО - 31 мар. Учащиеся столичных школ в День смеха запустят флешмоб, они будут выкладывать в социальные сети фото в цветной одежде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Они будут выкладывать в социальные сети фото в цветной одежде с хештегом #цветнастроенияшкольный. Цвета ученики каждой школы выбрали заранее, под свое настроение», – говорится в сообщении.

Авторы трех самых смешных фото получат призы. Кроме флешмоба в социальных сетях, в нескольких школах пройдет лотерея для тех, кто придет в цветной одежде.

«Мы придумали эту акцию, чтобы поднять детям настроение. Наш цвет – красный, цвет энергии. Нас поддержали еще семь школ – №641 имени Сергея Есенина в Кузьминках, №2101 в районе Фили-Давыдково, №1560 в Хорошевском районе, №1436 в Ново-Переделкине, №2123 имени Мигеля Эрнандеса в Пресненском районе и №1280 в Черемушках. Мы будем рады, если и другие школы к нам присоединятся», – рассказал директор школы №2114 Ирина Колосова.