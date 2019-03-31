РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Волонтеры подмосковного Подольска собрали 15 тысяч рублей в помощь тяжелобольному ребенку на концерте Бузовой и Седоковой, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 30 марта в Ледовом дворце «Витязь» состоялся концерт Ольги Бузовой, Анны Седоковой и Леши Свик. Силами волонтерского движения Подольского благочиния «Милосердие – Подольск» была организована благотворительная акция в поддержку подольчанина Артема Пронина, страдающего редким диагнозом – лейкодистрофия. Многие люди не прошли мимо беды Артема и откликнулись на призыв о помощи. В итоге было собрано и переведено на карту мамы малыша 15 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили организаторов концерта за возможность проведения благотворительной акции и пожертвованные билеты для малоимущих и многодетных семей горокруга.