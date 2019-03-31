РИАМО - 31 мар. На участках Нахимовского проспекта в столице в разные периоды до 31 мая будут ограничивать движение транспорта, ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Нахимовский проспект в районе дома 51/21. Период: с 5 по 30 апреля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 по 31 мая круглосуточно будет перекрыта одна полоса на участке Нахимовского проспекта в районе дома 47А, строения 1.