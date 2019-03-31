РИАМО - 31 мар. С 5 по 7 апреля на «Хлебозаводе» в столице театральная лаборатория «Форма Лаб» представит две постановки, в которых затронуты десятки тем – от гендерной проблематики до взаимоотношений между людьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 5 по 7 апреля театральная лаборатория «Форма Лаб» представит две постановки. Это спектакль-номинант «Золотой маски – 2019» эстонского режиссера Ренате Кээрд и новая работа российского хореографа Татьяны Чижиковой «Ударница», – говорится в сообщении.

Спектакли затрагивают десятки тем – от гендерной проблематики до взаимоотношений между людьми. Ренате Кээрд и Татьяна Чижикова исследуют тело в контексте внутренних и внешних факторов – относительно себя, своих мыслей, личного восприятия, общества, детства.

В спектакле Ренате Кээрд женское превращается в мужское, пантомима – в акробатику. В перформансе участвуют три человека, переживающих серию трансформаций. «Ударницу» создали специально для лаборатории «Форма Лаб». Это сольный перформанс, рассказывающий о внутренней войне с несвободой.

Билеты можно приобрести на сайте лаборатории «Форма Лаб».