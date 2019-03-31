РИАМО - 31 мар. На фасаде музея Победы погасили 436 ламп и прожекторов во время акции «Час Земли», которая прошла в столице уже в 13-й раз, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

«Музей Победы 30 марта присоединился к «Часу Земли». На фасаде площадью около 7 тысяч метров погасили 436 ламп и прожекторов. Архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключили на час – с 20:30 до 21:30», – говорится в сообщении.

Международная акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). В этом году она проводится уже в 13-й раз. Акция направлена на популяризацию бережного отношения к природным ресурсам. Она начинается по всему миру в 20:30 по местному времени.

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в «Часе Земли» принимают участие порядка 700 населенных пунктов. Тема российской акции в этом году – «Ответь за природу!». Московский регион является активным участником акции из года в год. В этом году в Москве отключили более 2,1 тысячи зданий. В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около 2 тысяч москвичей.