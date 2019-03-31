РИАМО - 31 мар. В Лотошинском районе Подмосковья произошел пожар в частном доме, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Тридцатого марта в 23.19 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, деревня Турово», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Для ликвидации возгорания задействованы две единицы техники, семь человек.