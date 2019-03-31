РИАМО - 31 мар. В городском округе Серпухов в СНТ «Ветеран» произошел пожар в бытовке, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Тридцать первого марта в 05:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, поселок Оболенск, СНТ «Ветеран», – говорится в сообщении.

В 06:55 спасатели ликвидировали последствия пожара. Есть пострадавший.

Для тушения возгорания задействовали три единиц техники, 11 человек.