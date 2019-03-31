РИАМО - 31 мар. Солнечная погода ожидается в Московском регионе в воскресенье, температура повысится до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Последний день марта окажется для жителей Москвы и Подмосковья солнечным и теплым. С западным ветром продолжится поступление теплого воздуха. Лишь ближе к вечеру столицу и область пересечет атмосферный фронт, который местами прольет небольшой дождь и освежит воздух. Максимальная температура в Москве – плюс 10–12 градусов, по области – плюс 7–12 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормального. Относительная влажность воздуха – около 60%. Ветер будет дуть западный 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

«Основные метеопараметры в Москве и области вновь меняются. Атмосферное давление продолжает падать и окажется немного ниже привычных значений, а температура воздуха повышается. У здоровых людей весенняя перестройка погоды не должна вызвать заметных метеопатических реакций, а людям метеозависимым придется нелегко. Особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, синдромом хронической усталости», – предупреждают синоптики.

Для укрепления здоровья рекомендуются закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом.