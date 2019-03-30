РИАМО - 30 мар. Архитектурно-художественную подсветку зданий и освещение в парках вновь включили в Москве и Подмосковье после завершения акции «Час Земли», свет отключали с 20:30 до 21:30.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она прошла уже в 13-й раз.

Тема российской акции в этом году – «Ответь за природу!». Московский регион является активным участником акции из года в год. В этом году в Москве отключали более 2,1 тысячи зданий. В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около двух тысяч москвичей.

Центральной площадкой акции в российской столице, как и в прошлом году, был ландшафтных парк «Зарядье». «Погасили» ансамбль Московского Кремля, Большой театр, Останкинскую башню, храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», павильоны ВДНХ, здания Госдумы, Совета Федерации, городские парки, памятники и усадьбы, музеи, храмы, соборы и монастыри, театры и кинотеатры, а также отдельные дома на Новом Арбате и Тверской, ряд вокзалов и гостиниц.

На восьми столичных вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском – железнодорожники также отключали архитектурно-художественную подсветку. Кроме того, была отключена подсветка Смоленского метромоста, эстакады Московского монорельса и внешние фасады павильона Московских центральных диаметров (МЦД).

Также к акции впервые присоединились столичные центры госуслуг «Мои документы». В знак заботы о будущем планеты фасадное освещение всех 130 московских офисов отключили на час.

В Московской области выключали архитектурно-художественную подсветку административных, культурных, спортивных зданий. К примеру, внешнюю подсветку здания Московской областной думы.

Ровно на час было произведено отключение архитектурной подсветки на центральных улицах крупных подмосковных городов – Химок, Люберец, Подольска, Красногорска, Клина, Солнечногорска и других. В акции приняли участие почти все муниципалитеты области.

Как прошла акция «Час Земли» в Московском регионе в 2019 году>>