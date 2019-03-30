РИАМО - 30 мар. Гражданская панихида и прощание с бывшим главным редактором журнала «Коммерсант-Власть» Максимом Ковальским, умершим накануне от болезни, пройдет 1 апреля в большом зале Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве, сообщает ТАСС.

«В понедельник, 1 апреля, в клубе писателей Центрального дома литераторов в большом зале в 11:00 состоится гражданская панихида и прощание с Максимом Ковальским, бывшим главным редактором журнала «Коммерсант-Власть». Ориентировочно панихида продлится до 14:00», - сказала пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.

Ковальский скончался от болезни 29 марта, ему было 54 года. В «Коммерсанте» он работал с 1990 года. Трудился выпускающим редактором газеты, главным редактором журнала «Коммерсант-Власть», креативным директором издательского дома.