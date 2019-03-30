Символический рубильник в столичном парке «Зарядье», который стал центральной площадкой экологической акции «Час земли» в Москве, «погасил» освещение городских достопримечательностей ровно в 20:30.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она пройдет уже в 13-й раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой – напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах.

В 100 раз за 10 лет выросло число зданий, участвующих в акции «Час Земли» в Москве>>

В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в «Часе Земли» принимают участие порядка 700 населенных пунктов. Тема российской акции в этом году – «Ответь за природу!». Московский регион является активным участником акции из года в год. В этом году в Москве отключили более 2,1 тысячи зданий. В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около 2 тысяч москвичей.

В Московской области выключили архитектурно-художественную подсветку административных, культурных, спортивных зданий. К примеру, отключилась внешняя подсветка здания Московской областной думы.

Также ровно на час выключили архитектурную подсветку на центральных улицах крупных подмосковных городов – Химок, Люберец, Подольска, Красногорска, Клина, Солнечногорска и других. В акции принимают участие почти все муниципалитеты области.