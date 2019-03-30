РИАМО - 30 мар. В квартире на Енисейской улице в Москве при пожаре пострадали три человека, погиб один, сообщил РИАМО в субботу дежурный столичного главка МЧС РФ.



«В 19:01 поступила заявка, в 19:32 - ликвидация, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Трое обратились к медикам, один скончался, 10 человек вывели в целях безопасности», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что пожар произошел на 8 этаже на Енисейской улице, дом 30.