РИАМО - 30 мар. Болельщики чемпионата мира по футболу, часть матчей которого прошла в Москве прошлым летом, интересовались музеями столицы в 10 раз больше, чем театрами, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Мосгортур».

«С помощью системы мониторинга социальных медиа Brand Analytics «Мосгортур» проанализировал почти 2 миллиона упоминаний Москвы и ее культурных объектов иностранными туристами во время проведения чемпионата мира по футболу-2018», - уточняется в материале.

По словам генерального директора «Мосгортура» Василия Овчинникова, за время первенства Москву посетили 1,2 миллиона иностранцев, такое количество зарубежных туристов город обычно принимает за три месяца.

«Мы посчитали, что это отличная возможность изучить, как иностранцы оценивают московские культурные объекты. Эти данные помогут нам улучшать сервисы и инфраструктуры московских музеев, за туристическую привлекательность которых мы отвечаем», - отметил Овчинников.

Самыми упоминаемыми культурными объектами традиционно стали Московский Кремль и Красная площадь, на третьем месте оказался деловой центр «Москва-сити». Судя по мониторингу соцсетей, туристы и болельщики совмещали прогулки по городу с посещением музеев и театров. При этом театры упоминаются в десять раз меньше, чем выставки и музеи.

Лидерами музейного рейтинга упоминаний стали музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей. Также в десятку вошли музеи, подведомственные департаменту культурные Москвы, - музей-панорама «Бородинская битва», музей М. Булгакова и Мемориальный музей космонавтики, который туристы относят к ВДНХ.

Также в рамках исследования был составлен рейтинг упоминаний памятников и монументов. Первое место и неоднозначную оценку получил памятник Петру I. На втором месте – памятник футболисту Федору Черенкову, который осквернили английские фанаты. Больше всего позитивных отзывов получил памятник Юрию Гагарину, однако часть туристов называло его Rocket Man (человек-ракета).

Еще один космический памятник в списке, чье название путали туристы, – монумент «Покорителям космоса». Как правило, его называли «памятник ракете».

Всего было проанализировано 2 миллиона сообщений в социальных сетях за период с 10 июня по 20 июля 2018 года, из которых почти в 200 тысячах сообщений упоминаются культурные объекты.

Основной площадкой обсуждений стал Twitter, на него приходится 67% всех упоминаний. Далее следуют Instagram, Facebook, YouTube и другие. Лидерами по количеству сообщения являются туристы из США и Великобритании.