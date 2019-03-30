РИАМО - 30 мар. Символический рубильник в столичном парке «Зарядье», который стал центральной площадкой экологической акции «Час земли» в Москве, «погасил» освещение городских достопримечательностей ровно в 20:30, передает корреспондент РИАМО.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она пройдет уже в 13-й раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой – напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

«В этом году мы отключаем подсветку более 2 тысяч зданий. Динамика акции колоссальная, я в ней принимаю участие с 2011 года, чувствую, как растет количество сторонников, участников. Больше людей, в том числе и москвичей, интересуются экологией. В Москве очень много сделано в последние годы с точки зрения энергосбережения, мы сэкономили около 14% природного газа. Можно сказать, что уже 2 миллиона москвичей живут безуглеродно в городе, количество парниковых газов снизилось на 18%, мы водопотребление снизили практически на 3% за 3 года, но и, наверное, самое главное, что стоки в водные объекты уменьшились практически на 20%», - сказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В России в «Часе Земли» принимают участие порядка 700 населенных пунктов. Тема российской акции в этом году – «Ответь за природу!». Московский регион является активным участником акции из года в год. В этом году в Москве отключили более 2,1 тысячи зданий. В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около 2 тысяч москвичей.

В Московской области выключили архитектурно-художественную подсветку административных, культурных, спортивных зданий. К примеру, отключилась внешняя подсветка здания Московской областной думы.

Также ровно на час выключили архитектурную подсветку на центральных улицах крупных подмосковных городов – Химок, Люберец, Подольска, Красногорска, Клина, Солнечногорска и других. В акции принимают участие почти все муниципалитеты области.