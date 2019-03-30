РИАМО - 30 мар. Двое молодых людей 1988 и 1990 годов рождения из Москвы стали фигурантами нескольких уголовных дел, возбужденных по факту как тайного, так и открытого хищения имущества из сетевых магазинов в Калужской области, сообщается на сайте МВД РФ.

В один из дней жители столицы приехали в город Обнинск и решили немного подзаработать. Схема довольно-таки простая – мужчины совершали хищение дорогостоящего продукта с целью его дальнейшей продажи.

«Так, придя в одну из торговых точек наукограда, подозреваемые на протяжении нескольких минут присматривались к необходимой им витрине, ожидали пока количество посетителей достигнет минимума. Затем по очереди сложили в рюкзак более 20 банок кофе и попытались пройти мимо кассы незамеченными», - уточняется в сообщении.

Действия недобросовестных покупателей заметил охранник магазина и предпринял попытку их остановить. В результате потасовки с персоналом супермаркета один мужчина скрылся сразу же, а второй сначала выбросил сумку с содержимым, а затем уже пустился вслед за своим подельником.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражам правопорядка удалось не только установить местонахождение подозреваемых, но и задержать их. На основании имеющихся информационных баз данных личности злоумышленников были установлены по изъятым с места преступления отпечаткам пальцев.

«Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности не только за совершение аналогичного преступления, но и за незаконный оборот наркотических средств», - уточняется в материале.

Кроме того в рамках расследования уголовного дела было установлено, что молодые люди в один день успели посетить не только Обнинск, но и город Балабаново Боровского района. Предметом преступного посягательства путешественников также стал кофе. Довольные успешным итогом своего визита мужчины вновь вернулись в Обнинск, где и попали в поле зрения оперативников.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.