РИАМО - 30 мар. В городском округе Солнечногорск стартовал общеобластной месячник по благоустройству, на первый в этом году субботник вышли более 5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Участие в уборке территорий приняли представители администрации муниципалитета, общественные деятели и, конечно, жители. На территории округа были организованы пункты выдачи инвентаря, работала полевая кухня», - говорится в сообщении.

Первый в этом году субботник дал начало месячнику по благоустройству. Участие в уборке в поселениях округа приняли более 5 тысяч человек.

«Вместе мы подготовим наш округ к весенне-летнему сезону. Ежедневно в уборке территорий муниципалитета будут задействованы техника и специалисты коммунальных служб. Помимо стандартных работ по наведению порядка на дворовых территориях, планируется также высадка деревьев», — сказал глава района Владимир Слепцов.

Он добавил, что в рамках масштабного общеобластного субботника 20 апреля в городском округе высадят тысячу сосен, в поселениях появятся яблоневые и вишневые сады.

С субботы по 20 апреля в Московской области проходит месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень.