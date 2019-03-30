РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи состоялось открытое первенства по практической стрельбе из пневматического пистолета, турнир пройдет в течение двух дней, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В турнире по практической стрельбе из пневматического пистолета, который проходит впервые в Московской области, участвуют команды из Балашихи, Санкт-Петербурга, Краснодара, Костромы, Тулы, Дубны.

«Первенство будет проходить в течение двух дней. В первом дне соревнований приняло участие более 100 детей. У нас представлено именно детское направление от десяти лет. Соревнование направлено на воспитание культуры безопасного обращения с оружием. Правильная работа с ним дисциплинирует людей, поэтому после наших занятий все дети хотят вступить в «Юнармию», ­– сказал организатор мероприятия, старший тренер сборной России по практической стрельбе Игорь Карагедов.

Он добавил, что по окончании соревнований стрелки получат юношеские разряды.

Вице-президент федерации практической стрельбы России Виктор Бояркин поздравил участников с началом соревнований и рассказал им, что вопрос владения оружием - это вопрос уверенности и силы, а также безопасности и ответственности.

«Эту дисциплину - стрельбу из пневматических точных копий боевого оружия - мы считаем одной из самых главных, потому что она дает беспрепятственный, быстрый и безопасный доступ к самым настоящим взрослым оружейным методикам, и возможность овладеть ими у именитых тренеров и спортсменов», - пояснил Бояркин.

Итоги турнира подведут 31 марта. По результатам игры будут вручены кубки, грамоты и медали.