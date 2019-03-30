РИАМО - 30 мар. Участники международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» снова выступят в парках и скверах столицы, первое выступление пройдет 18 мая, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке министерства обороны России и правительства Москвы продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках и скверах города.

«Первый открытый концерт военных музыкантов в 2019 году уже по традиции состоится в Александровском саду 18 мая. Затем оркестранты будут радовать своей игрой жителей и гостей столицы каждую субботу с мая по август в самых посещаемых и красивых местах Москвы», - говорится в сообщении.

Первый опыт открытых выступлений военных музыкантов состоялся в 2016 году на ВДНХ и был встречен овациями. В юбилейном для фестиваля 2017 году программа выступлений была расширена. Увеличилось количество концертов и городских площадок, задействованных в рамках проекта.

«Лето 2018 года в столичных парках прошло под знаком прекрасной музыки, которую подарили лучшие военные оркестры Минобороны России, МЧС и Росгвардии - участники фестиваля «Спасская башня», - уточняется на сайте.

В 2019 году в программе «Военные оркестры в парках» будут задействованы 14 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 17 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров красочного шоу международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.