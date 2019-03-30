РИАМО - 30 мар. Пожарные потушили возгорание в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 18:36 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где происходило загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Принятыми мерами в 19:18 пожар был локализован, а в 19:21 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Причиной пожара в «Олимпийском» стало возгорание расположенного под навесным потолком кабеля.

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