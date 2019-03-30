РИАМО – 30 мар. Столичные власти заявили, что в городе наблюдается нашествие лис, еженедельно поступает до 40 обращений по данному поводу, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по 40 обращений по поводу лис. От 30 до 40. В основном это юг, юго-восток. Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит наоборот помочь. Кто-то просто нас извещает, считает, что это ненормально, обратите внимание. Прямо в Москве, в пределах МКАД», - отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

По его словам, с точки зрения климатических изменений последние 15 лет наблюдается тенденция к потеплению. Климат меняется. Существует понятие миграции животных.

«У нас стало намного меньше сейчас ворон, стало меньше крыс, стало меньше бесхозяйных, бездомных собак и кошек. И осталась определенная кормовая база. Мы считаем, что это город, а для лисы или зайца это среда обитания», - отметил руководитель департамента.

Этой зимой жители Московской области пожаловались на участившиеся встречи с дикими лисами. В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.