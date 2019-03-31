РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В поселке радиоцентра «Романцево» подмосковного Подольска в воскресенье покажут три спектакля театра-студии «Желтая пирамида», посетить мероприятие смогут все желающие бесплатно, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» одноименного поселка в Подольске приглашает всех желающих посетить театральную гостиную. Театральная гостиная в Романцеве — это не просто спектакль, это целый театральный марафон. В течение дня для гостей будут показаны три спектакля: в 14:00 младшая группа театра-студии «Желтая пирамида» представит спектакль «Приключения Буратино»; в 16:00 старшая группа покажет спектакль «Предложение»; в 18:00 старшая группа покажет постановку по мотивам чукотской народной сказки «Бескрылый гусенок», - говорится в сообщении.

Проходить театральный марафон будет по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10. Вход свободный.