РИАМО - 30 мар. Пожарные потушили возгорание в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«В субботу в 18:36 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где, по предварительной информации, происходит загорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции», - говорится в сообщении.

Площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

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