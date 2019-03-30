РИАМО - 30 мар. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летней женщины, которая обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего сына с применением скалки и ножа в Зеленограде, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 27 марта обвиняемая, находясь в жилом доме, расположенном в Зеленограде, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему малолетнему сыну 2007 года рождения нанесла множественные удары скакалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину», - отметила Иванова.

По ее словам, 29 марта сотрудники образовательного учреждения обратили внимание на мальчика, который второй день подряд в течение учебного дня не снимал головной убор. Обнаружив телесные повреждения администрация школы незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Она уточнила, что в настоящее время ребенок находится в центре поддержке семьи и детства «Зеленоград».

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ходатайству следствия судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Иванова.

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