РИАМО - 30 мар. Пожар вспыхнул в квартире на улице Симоновский Вал в столице, из огня спасли четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

В субботу в 18:14 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Симоновский Вал, дом 7, корпус 1, где, по предварительной информации, происходит загорание в квартире, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара выясняется.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей спасены четыре человека. Сведений о пострадавших не поступало», - отмечается в материале.

Дальнейшая информация о возгорании уточняется.