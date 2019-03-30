РИАМО – 30 мар. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство решило отказаться от установки «умных» счетчиков газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, сообщает ТАСС.

Опасения россиян насчет того, что такие приборы могут установить за их счет, Козак в интервью телеканалу «Россия 24» назвал «избыточными страхами», подчеркнув, что правительство не может принимать решения без учета интересов потребителей. Эту инициативу было поручено подробно просчитать: сколько стоит, какая будет нагрузка на потребителей и каковы возможные источники финансирования.

«Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, мы откажемся, в принципе, уже отказались от этой идеи», — пояснил вице-премьер.

По его словам, правительство может вернуться к этому вопросу в будущем.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — сказал Козак.

Ранее СМИ сообщали, что Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило позицию по внедрению в домах интеллектуальных систем учета газа. По оценке ведомства, в масштабе страны это обойдется в 385 миллиардов рублей.