РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 мар. Все желающие смогут бесплатно посетить концерт джазовой музыки, который пройдет в подмосковном Подольске в воскресенье, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (Г.о. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце молодежи 31 марта в 17:00 пройдут концерт «История джаза» и мастер-класс от трио Александра Соколова. В программе: джазовые стандарты и знаменитые мелодии», – говорится в сообщении.

Музыканты расскажут об особенностях игры гитаристов малыми составами и ответят на вопросы зрителей.

Организатором мероприятия является школа музыки 7Notes.