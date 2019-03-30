РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Порядка 180 школьников и педагогов Балашихи приняли участие в субботнике в рамках месячника благоустройства, они привеи в порядок территорию школы №22 в горокруге, сообщила «РИАМО в Балашихе» директор школы Анна Егорова.

С субботы в Балашихе стартовал месячник чистоты и благоустройства. Он проводится в целях очистки территории городского округа от мусора и продлится до мая.

«Сегодня наши школьники, родители и педагоги – всего 180 человек, уже с 9:00 работали на территории школы по удалению наледи, сбиванию снега, уборке старой травы, подготовке наших клумб к посадке цветов. Кроме того, рыхлили землю, убирали территорию вдоль нашего ограждения, подготовили все к дальнейшим работам, которые мы спланировали на 6, 12, 20 и 27 апреля», - сказала Егорова.

Она добавила, что в апреле будут проведены работы по очистке от мусора, покраске спортивных форм, забора, побелке стволов деревьев, высадке цветов, уходу за садом.

Всего в субботнике, организованном в Балашихе в рамках месячника благоустройства, приняли участие порядка 149 образовательных организаций. В уборке горокруга также были задействованы сотрудники социальных учреждений, промышленные предприятия по приведению в порядок территорий, закрепленных за ними.

Следующие субботники будут проходить 6 и 13 апреля, а 20 апреля планируется провести общеобластной субботник. В ходе субботников планируется провести дальнейшую работу по очистке дворов, мест общего пользования, вылетных магистралей, парков, территории учреждений образования, здравоохранения, торговли, промышленности, мест воинской славы, пляжных зон.

На субботники приглашаются все желающие.